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3,6 млрд рублей – объем инвестиций в новое предприятие на первом этапе

На десятилетия вперед

Хлебокомбинат «СМАК» в 2021 году откроет новое предприятие, стратегически важное для региона

Хлебокомбинат «СМАК» публично объявил о работе над стратегически важным для региона проектом — строительством хлебозавода. Запустить новое производство планируют в 2021 году, а к 2024 году увеличить объемы выпуска продукции в два раза — до 200 тонн хлебобулочной и кондитерской продукции в день, а годовую выручку — до 7 млрд рублей. Объем инвестиций на первом этапе составит 3,6 млрд рублей. Проекту присвоены статусы стратегически важного для региона и приоритетного инвестпроекта Свердловской области.


Движемся согласно вектору, заданному президентом


Хлебокомбинат «СМАК» был создан в 1927 году и является старейшим на Урале хлебозаводом. С 2000 года предприятие входит в состав агропромышленного объединения «МАКФА». Глобальное обновление мощностей «СМАКа» пришлось на 2013–2015 годы, к 2018 году были достигнуты объемы производства в 100 тонн хлебобулочных и кондитерских изделий в сутки. Эта нагрузка является максимальной для действующего завода, по этой причине собственники приняли решение о вложении серьезных инвестиций в строительство нового предприятия при сохранении работы действующего производства. Кроме того, на решение инвестировать в новый завод повлияли необходимость развивать высокотехнологичное производство и растущий спрос на продукцию.

«Инвестируя в новое, технологически продвинутое предприятие с высокой производительностью, мы движемся согласно вектору, заданному президентом страны Владимиром Путиным, — комментирует Валерий Юревич, владелец АО «МАКФА». — Президент в Послании Федеральному Собранию 2018 года обозначил в качестве одного из основных приоритетов обновление промышленности и перевооружение производств: «Инвестиции должны пойти, прежде всего, на модернизацию и технологическое перевооружение производств, обновление промышленности. Нам нужно обеспечить здесь высочайшую динамику».

500 новых высокопроизводительных рабочих мест. «СМАК» - участник нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости»

500 новых высокопроизводительных рабочих мест. «СМАК» - участник нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости»

Фото: СМАК

Поддержка на всех уровнях


Объем инвестиций в проект на первом этапе, до момента запуска в 2021 году, составит 3,6 млрд рублей. Треть — собственные средства компании, треть — вложения агропромышленного объединения «МАКФА» и треть — кредит «Сбербанка» по субсидированной программе поддержки инвестиций в секторе сельского хозяйства и продовольствия. Затем последует второй этап инвестирования, сумма вложений будет названа позднее.

С точки зрения продовольственной безопасности города-миллионника, области, страны в целом, появление нового современного предприятия на сегодняшний день очень важно. Решение о строительстве нового завода нашло поддержку на всех уровнях — у руководства Свердловской области, Минпромторга России и, конечно, у руководства компании «МАКФА».

Проект уже получил статус стратегически важного для региона. Кроме того, решением инвестиционного совета при губернаторе Свердловской области будущему хлебокомбинату присвоен статус приоритетного инвестпроекта Свердловской области.

Владилен Фуфаров: «Государством разработано много инструментов для поддержки бизнеса…»

Владилен Фуфаров: «Государством разработано много инструментов для поддержки бизнеса…»

Фото: СМАК

«Сейчас государством разработано много инструментов для поддержки бизнеса — просто ими надо уметь пользоваться. В том числе благодаря программам поддержки АПК, сегодня возможна реализация проекта в таком масштабе и с таким объемом инвестиций. Если бы этих мер не было, мы шли бы более мелкими шагами. Также мы заявлены на участие в программе Минпромторга России по повышению производительности труда. Там тоже есть возможность получить льготное кредитование», — поясняет директор хлебокомбината «СМАК» Владилен Фуфаров.

Подрядчиками строительства выступают несколько компаний из Свердловской области

Подрядчиками строительства выступают несколько компаний из Свердловской области

Только современные технологии


Земельный участок площадью 7,7 га, который «СМАК» приобрел под новую площадку, находится в Октябрьском районе Екатеринбурга рядом с аэропортом Кольцово и окружной объездной автодорогой ЕКАД. Проект завода разработал екатеринбургский филиал российско-голландской компании Bilfinger Tebodin — одной из ведущих инженерных компаний в мире в области создания производств пищевой промышленности.

Буквально несколько дней назад проект получил положительное заключение государственной строительной экспертизы. Причем «СМАК» сознательно проходил государственную, а не коммерческую экспертизу, осознавая, что строит социально значимое предприятие. Подрядчиками строительства выступают несколько компаний Свердловской области.

Новое производство будут создавать только по современным технологиям, в том числе с использованием энергосберегающих технологий. К примеру, проектом здесь предусмотрена так называемая рекуперация тепла: тепло из печей не будет выбрасываться в атмосферу, а пойдет на работу предприятия, например, обогрев воды.

«В 2021 году планируем запустить в эксплуатацию три новые технологические линии немецкого производства, которые займут порядка трети площадей. Остальная площадь — резерв для расширения», — рассказывает Владилен Фуфаров.

Производственные линии будут автоматизированными, рассматривается возможность внедрения роботизированного комплекса на линии упаковки. Одна из новых технологических линий будет уникальной для России и позволит печь большую булку весом до 20 кг. Затем уже готовый хлеб будет разрезаться и упаковываться.

Производство качественной и доступной продукции – одна из основ продовольственной безопасности страны

Производство качественной и доступной продукции – одна из основ продовольственной безопасности страны

Фото: СМАК

400 высокопроизводительных рабочих мест


К 2024 году объем выпуска продукции будет доведен до 200 тонн хлебобулочных изделий в сутк

К 2024 году объем выпуска продукции будет доведен до 200 тонн хлебобулочных изделий в сутк

Фото: СМАК

К 2024 году на новой площадке появится до 400 рабочих мест, большая часть из которых потребует привлечения специалистов высокой технической квалификации, которые смогут обслуживать новое оборудование. «Президент России Владимир Путин в прошлом году говорил, что стране необходимы современные высокотехнологичные предприятия, и мы работаем именно в этом ключе, — продолжает господин Фуфаров. — Более того, здесь мы говорим об увеличении производительности труда и, соответственно, высокопроизводительных рабочих местах, являясь участником национального проекта “Производительность труда и поддержка занятости”».

Планируется, что зарплата на новом заводе благодаря высококвалифицированным рабочим местам будет выше средней по Екатеринбургу. Кроме того, прорабатывается вопрос с профильными учебными заведениями Екатеринбурга по организации на базе будущего завода современного учебного центра по практической подготовке студентов в области пищевой промышленности.

Стоит отметить, «СМАК» активно сотрудничает с учебными заведениями столицы Среднего Урала, например, с Екатеринбургским экономико-технологическим колледжем (ЕЭТК). «У нас налажены отношения с колледжем, студенты проходят практику на нашем предприятии. К тому же, на Среднем Урале ЕЭТК является центром компетенций чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills. И нам есть кем гордиться — подрастает достойная профессиональная смена. На мировом чемпионате рабочих профессий WorldSkills, впервые проведенном в России в августе этого года, студентка колледжа Дарья Мальцева вошла в состав призеров, завоевав Medallion of Excellence (медальон за профессионализм), набрав рекордные для России 729 баллов в этой компетенции,» — рассказывает господин Фуфаров.

Проект строительства нового завода поддержан на всех уровнях власти. Владилен Фуфаров (директор хлебокомбината «СМАК»), Николай Цуканов (Полномочный представитель Президента России в Уральском федеральном округе) и Евгений Куйвашев (губернатор Свердловской области)

Проект строительства нового завода поддержан на всех уровнях власти. Владилен Фуфаров (директор хлебокомбината «СМАК»), Николай Цуканов (Полномочный представитель Президента России в Уральском федеральном округе) и Евгений Куйвашев (губернатор Свердловской области)

Планируем на десятилетия вперед


Новый завод – высокотехнологичное производство. В дополнение к действующим будет запущено три технологические линии немецкого производства

Новый завод – высокотехнологичное производство. В дополнение к действующим будет запущено три технологические линии немецкого производства

Фото: СМАК

Запуск нового завода осенью 2021 года должен в последующем, к 2024 году, увеличить объем выпуска продукции компании «СМАК» до 200 тонн хлеба, хлебобулочной и кондитерской продукции в сутки, позволив занять место в числе лидеров производства не только по УрФО, но и по России в целом. Планируется увеличение отгрузки в соседние регионы и расширение географии поставок. В частности, в планах выход на рынок Казахстана. Новое предприятие должно будет потеснить тот бизнес, который по уровню развития остался в прошлом столетии и сегодня зачастую живет за счет низкой цены при невысоком качестве.

«Сегодня мы идем на значительные инвестиции и строим завод с большим запасом расширения, — говорит господин Юревич, — потому что планируем свою деятельность на десятилетия вперед».



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