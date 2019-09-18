На десятилетия вперед Хлебокомбинат «СМАК» в 2021 году откроет новое предприятие, стратегически важное для региона

Хлебокомбинат «СМАК» публично объявил о работе над стратегически важным для региона проектом — строительством хлебозавода. Запустить новое производство планируют в 2021 году, а к 2024 году увеличить объемы выпуска продукции в два раза — до 200 тонн хлебобулочной и кондитерской продукции в день, а годовую выручку — до 7 млрд рублей. Объем инвестиций на первом этапе составит 3,6 млрд рублей. Проекту присвоены статусы стратегически важного для региона и приоритетного инвестпроекта Свердловской области.



Движемся согласно вектору, заданному президентом

Хлебокомбинат «СМАК» был создан в 1927 году и является старейшим на Урале хлебозаводом. С 2000 года предприятие входит в состав агропромышленного объединения «МАКФА». Глобальное обновление мощностей «СМАКа» пришлось на 2013–2015 годы, к 2018 году были достигнуты объемы производства в 100 тонн хлебобулочных и кондитерских изделий в сутки. Эта нагрузка является максимальной для действующего завода, по этой причине собственники приняли решение о вложении серьезных инвестиций в строительство нового предприятия при сохранении работы действующего производства. Кроме того, на решение инвестировать в новый завод повлияли необходимость развивать высокотехнологичное производство и растущий спрос на продукцию.

«Инвестируя в новое, технологически продвинутое предприятие с высокой производительностью, мы движемся согласно вектору, заданному президентом страны Владимиром Путиным, — комментирует Валерий Юревич, владелец АО «МАКФА». — Президент в Послании Федеральному Собранию 2018 года обозначил в качестве одного из основных приоритетов обновление промышленности и перевооружение производств: «Инвестиции должны пойти, прежде всего, на модернизацию и технологическое перевооружение производств, обновление промышленности. Нам нужно обеспечить здесь высочайшую динамику».

500 новых высокопроизводительных рабочих мест. «СМАК» - участник нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» Фото: СМАК

Поддержка на всех уровнях

Объем инвестиций в проект на первом этапе, до момента запуска в 2021 году, составит 3,6 млрд рублей. Треть — собственные средства компании, треть — вложения агропромышленного объединения «МАКФА» и треть — кредит «Сбербанка» по субсидированной программе поддержки инвестиций в секторе сельского хозяйства и продовольствия. Затем последует второй этап инвестирования, сумма вложений будет названа позднее.

С точки зрения продовольственной безопасности города-миллионника, области, страны в целом, появление нового современного предприятия на сегодняшний день очень важно. Решение о строительстве нового завода нашло поддержку на всех уровнях — у руководства Свердловской области, Минпромторга России и, конечно, у руководства компании «МАКФА».

Проект уже получил статус стратегически важного для региона. Кроме того, решением инвестиционного совета при губернаторе Свердловской области будущему хлебокомбинату присвоен статус приоритетного инвестпроекта Свердловской области.

Владилен Фуфаров: «Государством разработано много инструментов для поддержки бизнеса…» Фото: СМАК

«Сейчас государством разработано много инструментов для поддержки бизнеса — просто ими надо уметь пользоваться. В том числе благодаря программам поддержки АПК, сегодня возможна реализация проекта в таком масштабе и с таким объемом инвестиций. Если бы этих мер не было, мы шли бы более мелкими шагами. Также мы заявлены на участие в программе Минпромторга России по повышению производительности труда. Там тоже есть возможность получить льготное кредитование», — поясняет директор хлебокомбината «СМАК» Владилен Фуфаров.

Подрядчиками строительства выступают несколько компаний из Свердловской области

Только современные технологии

Земельный участок площадью 7,7 га, который «СМАК» приобрел под новую площадку, находится в Октябрьском районе Екатеринбурга рядом с аэропортом Кольцово и окружной объездной автодорогой ЕКАД. Проект завода разработал екатеринбургский филиал российско-голландской компании Bilfinger Tebodin — одной из ведущих инженерных компаний в мире в области создания производств пищевой промышленности.

Буквально несколько дней назад проект получил положительное заключение государственной строительной экспертизы. Причем «СМАК» сознательно проходил государственную, а не коммерческую экспертизу, осознавая, что строит социально значимое предприятие. Подрядчиками строительства выступают несколько компаний Свердловской области.

Новое производство будут создавать только по современным технологиям, в том числе с использованием энергосберегающих технологий. К примеру, проектом здесь предусмотрена так называемая рекуперация тепла: тепло из печей не будет выбрасываться в атмосферу, а пойдет на работу предприятия, например, обогрев воды.

«В 2021 году планируем запустить в эксплуатацию три новые технологические линии немецкого производства, которые займут порядка трети площадей. Остальная площадь — резерв для расширения», — рассказывает Владилен Фуфаров.

Производственные линии будут автоматизированными, рассматривается возможность внедрения роботизированного комплекса на линии упаковки. Одна из новых технологических линий будет уникальной для России и позволит печь большую булку весом до 20 кг. Затем уже готовый хлеб будет разрезаться и упаковываться.

Производство качественной и доступной продукции – одна из основ продовольственной безопасности страны Фото: СМАК

400 высокопроизводительных рабочих мест

К 2024 году объем выпуска продукции будет доведен до 200 тонн хлебобулочных изделий в сутк Фото: СМАК

К 2024 году на новой площадке появится до 400 рабочих мест, большая часть из которых потребует привлечения специалистов высокой технической квалификации, которые смогут обслуживать новое оборудование. «Президент России Владимир Путин в прошлом году говорил, что стране необходимы современные высокотехнологичные предприятия, и мы работаем именно в этом ключе, — продолжает господин Фуфаров. — Более того, здесь мы говорим об увеличении производительности труда и, соответственно, высокопроизводительных рабочих местах, являясь участником национального проекта “Производительность труда и поддержка занятости”».

Планируется, что зарплата на новом заводе благодаря высококвалифицированным рабочим местам будет выше средней по Екатеринбургу. Кроме того, прорабатывается вопрос с профильными учебными заведениями Екатеринбурга по организации на базе будущего завода современного учебного центра по практической подготовке студентов в области пищевой промышленности.

Стоит отметить, «СМАК» активно сотрудничает с учебными заведениями столицы Среднего Урала, например, с Екатеринбургским экономико-технологическим колледжем (ЕЭТК). «У нас налажены отношения с колледжем, студенты проходят практику на нашем предприятии. К тому же, на Среднем Урале ЕЭТК является центром компетенций чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills. И нам есть кем гордиться — подрастает достойная профессиональная смена. На мировом чемпионате рабочих профессий WorldSkills, впервые проведенном в России в августе этого года, студентка колледжа Дарья Мальцева вошла в состав призеров, завоевав Medallion of Excellence (медальон за профессионализм), набрав рекордные для России 729 баллов в этой компетенции,» — рассказывает господин Фуфаров.

Проект строительства нового завода поддержан на всех уровнях власти. Владилен Фуфаров (директор хлебокомбината «СМАК»), Николай Цуканов (Полномочный представитель Президента России в Уральском федеральном округе) и Евгений Куйвашев (губернатор Свердловской области)

Планируем на десятилетия вперед

Новый завод – высокотехнологичное производство. В дополнение к действующим будет запущено три технологические линии немецкого производства Фото: СМАК

Запуск нового завода осенью 2021 года должен в последующем, к 2024 году, увеличить объем выпуска продукции компании «СМАК» до 200 тонн хлеба, хлебобулочной и кондитерской продукции в сутки, позволив занять место в числе лидеров производства не только по УрФО, но и по России в целом. Планируется увеличение отгрузки в соседние регионы и расширение географии поставок. В частности, в планах выход на рынок Казахстана. Новое предприятие должно будет потеснить тот бизнес, который по уровню развития остался в прошлом столетии и сегодня зачастую живет за счет низкой цены при невысоком качестве.

«Сегодня мы идем на значительные инвестиции и строим завод с большим запасом расширения, — говорит господин Юревич, — потому что планируем свою деятельность на десятилетия вперед».