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Акционеры «Треста №14» решили увеличить уставный капитал на 489 млн руб.

ПАО «СМТ «Трест № 14» сегодня опубликовало итоги внеочередного собрания акционеров от 13 сентября, на котором решалась судьба компании. На мероприятие явились акционеры, контролирующее 86,9% голосов общества, говорится в материалах собрания. Отметим, что 88,6% акций ПАО принадлежит одному акционеру – его гендиректору Владимиру Мачехину.

За ликвидацию ПАО никто не высказался. Остальные инициативы были поддержаны 99,9% голосов. Акционеры решили увеличить уставный капитал ПАО «Трест № 14» на сумму 489,6 млн руб. путем размещения 24,4 тыс. акций (цена размещения одной акции – 7,433 тыс. руб.). Акции будут распространяться среди действующих акционеров. Форма оплата – денежные средства.

Также акционеры ПАО поддержали заключение мирового соглашения с налоговой инспекцией. По этому вопросу против высказалось лишь 0,1% акционеров.

В дальнейшем дополнительно эмитированные бумаги предполагается передать ФНС в качестве обеспечения погашения задолженности по обязательным платежам. В этом случае ФНС станет контролирующим акционером ПАО.

Напомним, в конце мая в арбитраж поступило заявление от ФНС Свердловского района Перми о банкротстве «Треста» с самой крупной суммой требований - на 218 млн руб. Позже ФНС уточнила свои требования до 181 млн руб. Арбитражный суд дал сторонам почти три месяца для урегулирования спора мирным путем, заседание назначено на 23 сентября.

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