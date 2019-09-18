Верховный суд отменил приговор по делу об убийстве в Перми десятилетней давности

Верховный суд РФ отменил оправдательный приговор, вынесенный Пермским краевым судом в отношении тренера по рукопашному бою Вадима Востокова и армрестлера Владимира Юркина. Оба обвинялись в убийстве двух и более лиц, совершенном в группе лиц по предварительному сговору с особой жестокостью из корыстных побуждений, а также оставлении в опасности и разбое. По версии СУ СКР по Пермскому краю и прокуратуры, еще в 2009 году они убили предпринимателя и его жену, оставили в опасности их шестимесячного ребенка, а также похитили деньги и ценности на 1,1 млн руб. В 2009 году господин Востоков уже обвинялся в совершении этого преступления, ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Но в итоге он был освобожден в связи с недоказанностью причастности к убийству. Расследование уголовного дела было приостановлено.

В 2018 году расследование было возобновлено на основании выводов генетической экспертизы. Дело было направлено в Пермский краевой суд, где рассматривалось коллегией присяжных заседателей. В итоге они вынесли вердикт, что подсудимые не причастны к убийству и другим преступлениям, суд вынес оправдательный приговор. Это решение обжаловали как представители прокуратуры, так и потерпевшие.

Стоит отметить, что, согласно УПК, оправдательный приговор, основанный на вердикте коллегии присяжных, может быть отменен лишь при наличии существенных нарушений уголовно-процессуального закона. Наталья Аверьянова, поддерживавшая гособвинение в суде первой инстанции, говорит, что еще не видела определение Верховного суда, поэтому не может сказать, на каких доводах он основывался. По ее словам, в апелляционном представлении прокуратура указывала, что подсудимые и их адвокаты оказывали воздействие на присяжных заседателей, предоставляя им недопустимую информацию. Кроме того, уже после процесса было установлено, что двое членов коллегии присяжных заседателей скрыли факты о судимости своих родственников. В результате Верховный суд отменил приговор, отправив дело на рассмотрение в Пермский краевой суд иным составом судей, коллегия присяжный заседателей также будет сформирована заново.