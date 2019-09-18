В Ростовской области отключили газ 9,3 тыс. неплательщикам

«Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» приостановил газоснабжение более 9,3 тыс. абонентам-должникам, сообщает пресс-служба компании. Из них 1,2 тыс. не имеют за договоров о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования (ТО ВДГО).

Общая сумма долга неплательщиков составила более 252 млн руб. Наибольшее количество абонентов было отключено в Ростове, Таганроге, Шахтах и Новочеркасске.

"Для возобновления газоснабжения абонентам необходимо оплатить не только долг и пени, но и стоимость работ по отключению и повторному подключению к системе газоснабжения", - говорится в сообщении.

В августе этого года ростовские газовики приостановили поставку газа 1,6 тыс. абонентам, 223 из которых – без договора на ТО ВДГО. Сумма их долга перед поставщиком газа превысила 38 млн руб.

Дарья Голякова