Обозреватель “Коммерсантъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает, почему британский художник решил переехать в Нормандию и как следует за техническими новшествами.

Дэвиду Хокни 82 года. Он является вторым в списке самых дорогих аукционных «ныне живущих художников». В 2011 году, по результатам опроса коллег, Хокни был признан самым влиятельным британским художником всех времен. Более влиятельным, нежели Уильям Тернер и Френсис Бэкон. В 2018 году цены на картины Хокни несколько раз пробивали отметку «10+» — более $10 млн. А 15 ноября 2018 на Christie’s был зарегистрирован абсолютный тогда рекорд для ныне живущего художника — $90,3 млн за картину «Портрет художника (Бассейн с двумя фигурами)». Одна фигура стоит на бортике, другая плывет под водой. И только в мае 2019-го также на Christie’s метровый «Кролик» из нержавеющей стали несгибаемого Джеффа Кунса достиг $91,7 млн. Кунс вернул себе первенство.

А британец Хокни тем временем объявил о желании переехать из Лос-Анджелеса, где он живет и работает с 1964 года, в Нормандию. Причиной он называет ужесточившееся отношение американцев к курению. Во Франции Хокни, по его убеждению, сможет спокойно курить в ресторанах. «Я хотел бы просто работать и рисовать. Французы умеют жить. Они знают толк в удовольствиях,— говорит художник газете The Telegraph. — Я курю уже более 60 лет, но думаю, что вполне здоров. Мне 82 года. Сколько мне еще осталось? Все равно я умру — либо от болезни, связанной с курением, либо от болезни, не связанной с курением». Он уже купил дом в Нормандии, который приглядел, когда отдыхал во Франции, и считает, что сможет там выполнять «в два раза больше работы, в три раза больше». Я бы на месте Кунса обеспокоился. Дом, кстати, был построен в 1650 году, вокруг яблони, вишни, груши, боярышник и бузина.

Дэвид Хокни активно работает и изобретает все новые художественные приемы с использованием технических новинок. Когда-то он придумал огромные коллажи из полароидных снимков, потом печатал работы на факсах, сейчас рисует на iPad. Он, между прочим, подтвердил, что после своей смерти планирует завещать все принадлежащие ему картины музеям.