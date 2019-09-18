Томская область будет продавать облигации для населения онлайн

Томская область прорабатывает вопрос о продаже облигаций для населения через цифровую площадку «Маркетплейс». «Это позволит приобретать облигации Томской области жителям других российских регионов, даст новый стимул развитию регионального финансового рынка и позволит региону значительно расширить географию частных инвесторов»,— сказал вице-губернатор Александр Феденев.

По данным администрации Томской области, регион размещает облигации более 17 лет, являясь единственным субъектом федерации, где используется этот финансовый инструмент для привлечения в бюджет средств населения. Доходность областных облигаций — 8% годовых.

Оксана Павлова