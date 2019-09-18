Валентина Матвиенко продолжит представлять Петербург в Совете Федерации

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко продолжит представлять исполнительную власть Петербурга в верхней палате российского парламента. Об этом заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Спикер продолжит выполнять обязанности сенатора и председателя верхней палаты парламента подтверждения ее полномочий на пленарном заседании. Оно назначено на 25 сентября.

Валентина Матвиченко, в свою очередь, выразила признательность за доверие и пообещала привлекать в Петербург новых инвесторов и финансирование.