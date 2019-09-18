Беглов утвердил Матвиенко сенатором от Петербурга

Новый губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о назначении Валентины Матвиенко членом Совета федерации (СФ) на губернаторский срок. Он рассказал об этом на церемонии инаугурации сегодня, 18 сентября.

«Несколько минут назад я подписал соответствующее постановление: представителем правительства Санкт-Петербурга в Совете федерации наделена Валентина Ивановна Матвиенко»,— сказал господин Беглов.

Кроме госпожи Матвиенко в тройку кандидатов на должность члена СФ от губернатора Санкт-Петербурга входили военный инженер Александр Ватагин и директор президентского физико-математического лицея №239 Максим Пратусевич.

Глава комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко пояснил ТАСС, что полномочия госпожи Матвиенко не утрачивались. «Валентина Ивановна не утратила своих полномочий ни вчера, ни сегодня, ни завтра. Они будут продлены после подтверждения этих полномочий на заседании палаты 25 числа. То есть до этого момента Валентина Ивановна исполняет полномочия члена Совета федерации и его председателя»,— сказал господин Тимченко. По его словам, вопрос об избрании председателя СФ будет рассматриваться вторым на заседании 25 сентября, после утверждения всех членов верхней палаты парламента, которые получили полномочия после выборов

Валентина Матвиенко в 2003–2011 годах работала губернатором Санкт-Петербурга. С 2011 года она возглавляет Совет федерации.