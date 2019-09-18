Нефтегазовые предприятия Ямала заплатят в 2019 году более 1,4 трлн рублей налогов

Нефтегазовые предприятия Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) по итогам 2019 года заплатят более 1,4 трлн руб. налогов в федеральный бюджет. Это почти на 400 млрд руб. больше, чем год назад. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Артюхов на пленарной сессии «Будущее газовой отрасли» в рамках десятого Тюменского нефтегазового форума.

Кроме этого, по словам господина Артюхова, власти беспокоятся о падении добычи газа в Тазовском регионе. В будущем планируется использовать вахтовый метод при разработке месторождений. «Сейчас региону нужно приложить большие усилия, чтобы жизнь на территориях, где находятся базовые месторождения — Уренгойское, Ямбургское, Заполярное — продлилась как можно дольше»,— сказал губернатор.

ТНФ-2019 проходит в Тюмени с 17 по 19 сентября. Главная тема форума — модернизация экономики: стратегия лидерства в эпоху глобальных изменений. По данным организаторов, на ТНФ зарегистрировались 3,2 тыс. человек. В дискуссионных панелях, круглых столах, сессиях и других культурных мероприятиях примут участие специалисты из 19 стран и 34 регионов России.

Мария Арабей, Тюмень