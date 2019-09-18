Ипотека за 8,79%

С 18 сентября Райффайзенбанк предлагает ипотечные кредиты на приобретение недвижимости на первичном рынке у ряда ключевых застройщиков по ставке от 8,79% для всех категорий заемщиков вне зависимости от суммы кредита.



«Мы рады, что в сотрудничестве с нашими ключевыми партнерами можем предложить своим клиентам более выгодные условия по кредитам на приобретение жилья. Помимо обновленного предложения, Райффайзенбанк выдает ипотечные кредиты в рамках госпрограммы для семей с детьми по ставке 4,99% на весь срок кредитования», — отметила Оксана Матюшенко, руководитель отдела развития и сопровождения обеспеченных кредитных продуктов Райффайзенбанка.

Подробности об ипотечных программах, а также перечень застройщиков, доступны на сайте АО Райффайзенбанк.