Сбербанк запускает бесконтактную оплату проезда в Новороссийске Оплатить проезд можно с помощью бесконтактной банковской карты

Автобусы и троллейбусы оборудованы терминалами Сбербанка для приема безналичной оплаты

17 сентября, Новороссийск – В общественном транспорте Новороссийска появилась возможность оплачивать проезд бесконтактными картами. Терминалы для приема оплаты установлены в автобусах и троллейбусах, входящих в автопарк МУП «Муниципальный пассажирский транспорт Новороссийска». Это совместный проект Сбербанка, ООО «Удобный маршрут» и ООО «КосКом» (дочернее общество АО «Российские космические системы»).

Для оплаты проезда достаточно приложить к терминалу бесконтактную банковскую карту, смартфон или смарт-часы с подключенными сервисами Apple Pay, Samsung Pay, GPay. Терминал выдаст чек, который и будет являться билетом. При этом возможность оплаты проезда наличными сохраняется.

Отличительный знак транспорта, в котором можно оплатить проезд картой или смартфоном – наклейка с логотипом Сбербанка и надписью «Оплата в одно касание».

Татьяна Сергиенко, и.о управляющего Краснодарским отделением Сбербанка: : «Проект «Безналичный транспорт» уже успешно реализован в ряде городов Краснодарского края, теперь к программе присоединился и Новороссийск. Оснащение общественного транспорта системой приема безналичных платежей позволяет пассажирам быстро и безопасно оплачивать проезд. Уверена, что жители и гости Новороссийска оценят новый удобный сервис».

В настоящий момент проект безналичной оплаты проезда на общественном транспорте успешно функционирует более чем в 30 регионах России, включая Московский регион, Нижний Новгород, Краснодар, Cочи, Волгоград, Ростов-на-Дону и другие города. Благодаря активности Сбербанка в этом направлении Россия занимает первое место в мире по количеству городов, в которых можно оплатить проезд в общественном транспорте банковской картой.