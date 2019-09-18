Профильный комитет Курултая согласовал зампрокурора Москвы на должность прокурора Башкирии

Депутаты комитета по госстроительству Курултая Башкирии сегодня единогласно рекомендовали парламенту согласовать на должность прокурора республики Владимира Ведерникова, занимавшего с 2012 года пост заместителя прокурора Москвы. Согласовать прокурора на внеочередном парламентском заседании депутаты планируют завтра.

Господин Ведерников участвовал в заседании комитета. Депутаты задали ему несколько вопросов. Кандидат на должность прокурора сообщил, что считает для себя назначение в Башкирию почетным, так как «республика большая, значимая, один из основных субъектов Российской Федерации». «Для меня это будет первый опыт работы в качестве первого лица. Это серьезный кредит доверия. Я приложу все усилия чтобы это доверие оправдать»,— заявил он.

На вопрос депутатов о том, изучил ли он специфику деятельности прокуратуры Башкирии, Владимир Ведерников сообщил, что слышал о «неприятных событиях» в региональном ведомстве, имея в виду, очевидно, серию коррупционных скандалов, за которыми последовала смена руководства прокуратуры. Он подчеркнул, что одной из главных своих задач на первом этапе считает заполнение вакансий в прокуратуре и работу с кадрами.

Подробнее о заседании комитета — в ближайшем номере "Ъ-Уфа".

Влада Шипилова