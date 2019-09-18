Жителям Первомайского района Ростова начали подвозить воду

В Первомайском районе Ростова прекращена подача воды, организованы пункты подвоза. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Как сказано в сообщении, воду отключили из-за технических работ и демонтажа обратного клапана на ВНС «Восточная». Подача воды перекрещена в домах по ул. Орская № 142 до 241 (четные номера), 2-ой поселок Орджоникидзе: от улицы Памфиловцев до улицы Российская, от улицы Можайская до улицы Абаканская — ул. Георгиевская, пос. Чкалов., 50 лет РСМ- пер. Мезенский — ул. Вятская — ул. Штахановского № 23 от улицы Казахской — ул. Раздорского, ул. Днепровская — ул. Штахановского до улицы Штахановского № 1 (в том числе с дробями): от ул. Орской по переулку Днепровскому; от улицы 1-й Веерной до 1-ой Дополнительной, поселок Мирный: от улицы Казахской до рощи СКА, от улицы Страны Советов до ул. Раздорской.

Водоснабжение будет восстановлено в 13:00 19 сентября.

Кристина Федичкина