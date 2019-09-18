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«Кубань Кредит» - партнер краевой выставки-конкурса для людей старшего возраста

Банк «Кубань Кредит» выступил партнером краевой выставки-конкурса изобразительного и прикладного искусства среди представителей старшего поколения «Мир наших увлечений».

Мероприятия, организованное совместно с Краснодарским отделением «Союза пенсионеров России», торжественно открылось сегодня в Краснодарском краевом выставочном зале.

На выставке представлены работы самодеятельных мастеров из практически всех муниципалитетов Краснодарского края. Каждый автор сам рассказывал членам жюри о своей поделке: что послужило стимулом для ее создания, с какими трудностями столкнулся автор в производстве, чем она ему дорога. В свою очередь, конкурсная комиссия при вынесении оценки учитывала сложность выполнения, сюжет, нетривиальный подход при изготовлении.

В итоге были определены победители и призеры в шести номинациях. Занявшие первые, вторые и третьи места, получили от Банка «Кубань Кредит» памятные подарки и дипломы лауреатов.

Как отметил помощник заместителя председателя Правления КБ «Кубань Кредит» Роман Гребенников, постоянная поддержка подобных мероприятий – это четкое следование политике Банка «С заботой о старшем поколении!», принятой в кредитной организации в 2012 году, и задача которой – социализация людей старшего возраста.


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