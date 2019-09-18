Земсобрание Бардымского района поддержало создание муниципального округа

Земское собрание Бардымского района поддержало объединение поселений в единый муниципальный округ. По информации “Ъ–Прикамье”, это решение было поддержано большинством депутатов, при одном голосе «против». Отметим, что ранее жители Бардымского сельского поселения на публичных слушаниях высказались против объединении. Однако, Бардымский совет депутатов поддержал создание округа на внеочередном заседании. Теперь решение о создании муниципального округа будет рассматривать краевой парламент.