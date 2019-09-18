Уголовное дело против экс-директора НАО «Центр “Омега”» возвращено на доследование

Адлерский суд Сочи вернул в прокуратуру уголовное дело в отношении Виктора Абулгафарова, бывшего руководителя НАО «Центр “Омега”», обвиняемого в злоупотреблении полномочиями, сообщает сайт суда. Ранее господин Абулгафаров возглавлял департамент строительства Краснодарского края, также он занимал пост министра строительства и коммунального хозяйства республики Коми.

Уголовное дело в отношении Виктора Абулгафарова было возбуждено в 2016 году органами МВД, экс-директор НАО «Центр “Омега”» обвиняется в том, что он сделал незаконные распоряжения о перечислении со счета общества средств на общую сумму 187 млн руб. Всего в деле расследуются два эпизода по ч. 1 и ч.2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями в коммерческой организации).

НАО «Центр «Омега» принадлежит департаменту имущественных отношений Краснодарского края, общество являлось ответственным исполнителем по проектированию и строительству спортивных объектов в Олимпийском парке Сочи (прибрежный кластер).

Анна Перова, Краснодар