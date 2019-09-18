Единственного муниципального депутата от «Яблока» не пустили в челябинскую гордуму

Совет депутатов Центрального районного суда провел голосование о делегировании районных депутатов в гордуму Челябинска. Все семеро представителей райсовета в городском собрании – члены «Единой России», чьи кандидатуры накануне были утверждены на съезде реготделения партии. Депутат от «Яблока» Елена Вахтина не получила мандат. За ее выдвижение проголосовали три человека, сообщил руководитель реготделения партии Ярослав Щербаков на своей странице в Facebook.

Интересы избирателей Центрального района в челябинской городской думе будут представлять директор школы №148 Лариса Демчук, генеральный директор ООО «АльфаСтрой» Олег Иванов, главврач горбольницы №1 Дмитрий Тарасов, советник гендиректора завода «Полет» Владислав Орлов, проректор ЮУрГУ Андрей Шмидт, исполнительный директор строительной компании «Икар» Кирилл Матвеев, главврач Челябинской областной детской клинической больницы Ирина Киреева. Все они будут представлять фракцию «Единой России». Также в гордуму из Центрального райсовета не прошел активист микрорайона «Парковый-2» Роман Никитин, который избирался от «Справедливой России».

Председатель реготделения партии «Яблоко» Ярослав Щербаков писал открытое письмо в совет депутатов Центрального района в поддержку выдвижения депутата от партии Елены Вахтиной в челябинскую городскую думу. Активистка движения «Челябинск, дыши!» обошла на выборах бывшего спикера Центрального райсовета Александра Хлызова. Господин Щербаков на заседании райсовета подчеркнул, что все кандидаты от «Яблока» получили около 8 тыс. голосов на выборах 8 сентября, притом, что «норма представительства в челябинской городской думе - 7 тыс. человек на одного депутата». Партия имеет право выдвинуть хотя бы одного представителя в гордуму, подчеркнул господин Щербаков. Однако его доводы не приняли во внимание.