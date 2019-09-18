В Ростове застройщики продавали квартиры в домах под снос

Ростовская прокуратура пресекла продажу квартир в домах, подлежащих сносу. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

В ведомстве выяснили, что в интернете на восьми сайтах размещены объявления о продаже квартир в самовольно возведенных домах в Ростове на ул. Травяной, 18/21, 28, 30/36, в пер. Хоперском, 55, пер. Кубанском, 128а. Разрешения на застройку указанных участков многоквартирными жилыми домами не выдавалось, и ранее Первомайский районный суд вынес решения об их сносе.

Прокуратура подала административные иски в суд о признании информации, размещенной на указанных интернет-страницах, запрещенной. Иски были удовлетворены, сейчас сайты заблокированы.

Кристина Федичкина