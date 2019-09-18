И.о. министра с/х Челябинской области Алексей Кобылин (слева) и руководитель дирекции банка ВТБ по Челябинской и Курганской области Эдуард Громов (справа) с получателем премии «Промышленник года-2018» Владимиром Супруном (в центре), президентом и председателем совета директоров Миасского завода медицинского оборудования

Кто станет «промышленником года»? Знакомимся с номинантами на премию «Человек года»



Бизнес-сообщество Челябинска ждет начала голосования за коллег и партнеров, номинированных на девятую премию «Человек года». Из 34 претендентов предстоит выбрать семерых финалистов.

В начале октября стартует голосование за персон, выдвинутых на победу в региональной деловой премии «Человек года-2019», которую проводит портал CHEL.DK.RU.

Миссия премии — стимулировать и поощрять развитие и повышение экономического, социокультурного, политического, социального статуса города и региона и улучшение качества жизни населения.

Премия «Человек года» будет присуждаться в Челябинске уже в девятый раз. На нее номинируют руководителей компаний Челябинской области, получивших признание деловых и личностных качеств в профессиональном сообществе. Эти люди имеют высокие профессиональные достижения, внесли наиболее весомый вклад в развитие своей отрасли бизнеса, внедряют инновационные проекты и технологии, развивают и поддерживают социально ориентированные проекты города и региона.

В прошлом 2018 году звание "Промышленник года" было присуждено президенту и председателю совета директоров «Миасского завода медицинского оборудования» Владимиру Супруну.

В 2017 году «Человеком года» в номинации «Промышленность» стал управляющий директор завода «Трубодеталь» Дмитрий Марков. А в 2016 году — генеральный директор ПО «Маяк» Михаил Похлебаев.

В этом году в шорт-лист премии вошли 34 человека. К концу голосования в списке останется двадцать один финалист – по три в каждой номинации. Имена абсолютных победителей в каждой номинации прозвучат на торжественной церемонии награждения.

Перечень номинаций этого года был утвержден на заседании экспертного совета, состоящего из представителей бизнес-сообщества, сферы власти и общественных объединений.

В числе номинаций «Человек года-2019» – «Промышленность», «Агробизнес», «Новая экономика», «Экологическая инициатива», «Социальное предпринимательство», «Стартап года» и «Городская среда».

Также традиционно будет присуждена главная надотраслевая премия — «Человек года» по версии редакции издания «Деловой квартал».

В перечень претендентов на победу в номинации «Промышленник года» в этом году вошли генеральный директор Магнитогорского металлургического комбината Павел Шиляев, генеральный директор «ВОСТОКМЕТАЛЛУРГМОНТАЖ-1» Александр Депершмидт, генеральный директор «Челябкрансервис» Владимир Кантор и генеральный директор «ИВЕКО-АМТ» Владимир Новик.

Коротко о каждом:

Александр Депершмидт, генеральный директор «ВОСТОКМЕТАЛЛУРГМОНТАЖ-1»

С приходом Александра Депершмидта на одном из старейших челябинских предприятий, существующем с 1942 г., началась масштабная модернизация. Сотрудники проходят обучение в России и за рубежом, развивается собственный учебный центр, закупаются новое программное обеспечение и современное оборудование мирового уровня на 500 млн руб. для производства строительных металлоконструкций, узлов трубопровода и нестандартного оборудования для предприятий атомной, нефтехимической, машиностроительной и других отраслей. Производство металлоконструкций удалось увеличить в 4 раза, до 1000 т в месяц. В 2019 г. «ВОСТОКМЕТАЛЛУРГМОНТАЖ-1» в очередной раз подтвердил статус ведущего строительно-монтажного предприятия УрФО — строительство Амурского газоперерабатывающего завода в г. Свободный на федеральном конкурсе «Строитель года» признано лучшим проектом с применением цифровых технологий проектирования и строительства.

Владимир Кантор, генеральный директор «Челябкрансервис»

В 2019 г. на предприятии разработали инновационный железнодорожный кран ФМ-150 грузоподъемностью 150 т с телескопической овоидной стрелой, предназначенный для устранения последствий ЧП на железной дороге. Это крупнейший образец продукции тяжелого транспортного машиностроения, созданный на территории Челябинской области. Телескопическая 28-метровая стрела изготовлена из специального сплава. В разработку крана, который был создан за 4 года, вложено 200 млн рублей. В проектировании нового крана участвовал Южно-Уральский государственный университет, сама же машина собрана из комплектующих, выпускаемых на 20-и российских заводах. Производство будет организованно в поселке Новосинеглазово Челябинской области. Технику будут поставлять по всей стране, а также отправлять на экспорт: в среднюю Азию, Иран, Индию, Азербайджан. В арсенале предприятия на сегодняшний день около 30 запатентованных разработок.

Владимир Новик, генеральный директор «ИВЕКО-АМТ»

Возглавляя завод в течение двадцати лет, Владимир Новик вывел ее в число ведущих предприятий грузового автомобилестроения России. В последние годы существенно модернизировано производство, внедрены новые технологии, расширился модельный ряд выпускаемых автомобилей. Предприятие выпускает грузовые автомобили с дизельными или с газовыми двигателями, среднего, тяжелого и магистрального класса. Автомобили выпускаются из деталей, поставляемых как с европейских заводов Iveco, так и с использованием российских комплектующих. Производственные мощности предприятия рассчитаны на выпуск 2500 автомобилей в год. Самосвалы, тягачи, трубоплетевозы и другая спецтехника использовались в строительстве многих значимых проектов страны.

Павел Шиляев, генеральный директор Магнитогорского металлургического комбината

В июле 2019 г. на предприятии введена в строй аглофабрика № 5 производительностью до 5,5 млн т агломерата в год. Новая аглофабрика оснащена современным оборудованием, позволяющим получать высококачественный агломерат. Это часть масштабной инвестиционной стратегии ММК, в рамках которой комбинат кардинально обновляет все производства первого передела. Стоимость контрактного оборудования, поставленного компанией Sinosteel Equipment & Engineering Co., Ltd (КНР), составила 6,7 млрд руб. Общие капитальные вложения в комплекс аглофабрики, включая строительно-монтажные работы — около 30 млрд руб. Проект позволит существенно сократить негативное воздействие на окружающую среду: сократить выбросы пыли в два раза, диоксида серы – в четыре раза, бензапирена – в 16 раз, а также существенно сократить сброс вредных веществ в оборотную систему водоснабжения.

При выборе победителя в номинации «Промышленник года» будут учитываться динамика ключевых показателей деятельности компании за прошлый год, признанное высокое качество продукции, модернизация производства, применение инновационных современных технологий, а также социальная ответственность и репутация в профессиональной среде.

СПРАВКА CHEL.DK.RU Премия «Человек года» является ежегодной региональной премией, победителей в которой определяют представители бизнес-сообщества города. Редакция «Делового квартала» составляет список экспертов, которые будут участвовать в определении победителей. В 2019 году в список вошло более 200 человек – это участники экспертного совета, все номинанты и представители бизнеса, власти и общественных объединений. Каждый из них получает ссылку на онлайн-опрос, уникальный логин и пароль в личном кабинете, авторизуется, оставляя личные данные, что позволяет идентифицировать каждого респондента, и избежать неправомерного участия в исследовании сторонних лиц. Каждый из участников голосования может выбрать номинации, в которых он компетентен, и поставить оценки кандидатам по десятибалльной шкале.

Узнать больше о премии можно по ссылке.

На фото – и.о. министра с/х Челябинской области Алексей Кобылин (слева) и руководитель дирекции банка ВТБ по Челябинской и Курганской области Эдуард Громов (справа) с получателем премии «Промышленник года-2018» Владимиром Супруном (в центре), президентом и председателем совета директоров Миасского завода медицинского оборудования.