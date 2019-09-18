В Самаре осужден начальник цеха ПАО «Кузнецов», обвиняемый в гибели двух рабочих

Начальник цеха ПАО «Кузнецов» А.Несмелов признан виновным в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц (ч. 3 ст. 217 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба Красноглинского районного суда.

Инцидент произошел 31 августа на территории филиала завода ПАО «Кузнецов» в поселке Винтай Красноглинского района Самары. При производстве профилактических газоопасных работ по отчистке в емкости №2 для хранения жидкого кислорода площадке воздухоразделительной установки испытательного комплекса произошел пожар, в котором погибли двое рабочих. На месте происшествия находились еще два сотрудника завода, они не пострадали.

Органы предварительного следствия установили, что руководитель структурного подразделения при подготовке к проведению газоопасных работ не назначил ответственное лицо, не обеспечил оформление наряда-допуска на проведение работ, не обеспечил отключение емкости № 2 от действующего оборудования (емкость № 1), систем трубопроводов и коммуникаций с помощью стандартных заглушек. В итоге были нарушены требования ч. 2 ст. 9 ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п.п. 2.2.2, 2.2.3, 2.4.2, 2.5.1 «Правил безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ».

Начальник цеха полностью признал вину, суд назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

Андрей Сазонов