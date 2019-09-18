На Кубани приставы опечатали предприятие по производству угля

В Лабинске судебные приставы приостановили деятельность предприятия, производящего древесный уголь. Решение принято городским судом. Как сообщают в ведомстве, производство, открытое жительницей станицы Владимирской, было пожароопасным и находилось на землях сельхозназначения без необходимого разрешения.

Таким образом, контролирующим органом был выявлен факт нецелевого использования земель. В суд обратилась Лабинская прокуратура.

В настоящий момент двери вагончиков, где велась заготовка угля, опечатаны. Организация прекратила свою деятельность.

Василий Хитрых