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Выставка военной техники заводов Удмуртии открылась на набережной Ижевского пруда

На набережной пруда Ижевска открылась выставка военной техники заводов Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

«Выставка состоит из экспозиции образцов продукции предприятий внутри павильона на набережной и открытой экспозиции военной техники, ретро-автомобилей непосредственно рядом с павильоном. Жители и гости столицы смогут увидеть натуральные образцы ЗРК "Тор-М2К", ЗРК "Тор-М2", ЗРК "Оса-АКМ", ЗИС-5 с Катюшей, ЗРК "Тор-М2ДТ", ГАЗ АА с пулеметом Максим, автомобили ГАЗ 67, ГАЗ-М1, ГАЗ-М20, ГАЗ-69, ГАЗ-51А, УРАЛ-ЗИС, тачанку, американский джип Виллис, бронеавтомобиль Астейс, электромотоциклы ИЖ, БАС Соратник и Нахлебник, гражданский электромобиль UV-4»,— говорится в сообщении.

Экспозиция в павильоне будет работать с 18 по 21 сентября с 10:00 до 18:00, а также 22 сентября с 10:00 до 14:00. Экспозиция техники и ретро-автомобилей — с 18 по 22 сентября с 10:00 до 20:00.

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