В 2018 году объем инвестиций в Тюменскую область вырос на 21% по сравнению по сравнению с 2017 годом и превысил 380 млрд руб., сообщил ТАСС губернатор Александр Моор на пленарной сессии «Будущее газовой отрасли» в рамках десятого Тюменского нефтегазового форума (ТНФ).

По его словам, объем инвестиций на душу населения достиг 252 тыс. руб. Это десятое место среди всех субъектов РФ. В целом за последние десять лет объем инвестиций в Тюменской области вырос в 2,7 раза, сообщил губернатор. «Значительный вклад в достижение этих показателей внесли такие отрасли промышленности как нефтегазохимия, нефтепереработка, нефтегазовое машиностроение. Безусловно, не последнюю роль в создании инвестиционного климата, в стимулировании промышленного производства сыграл наш Тюменский нефтегазовый форум»,— сказал господин Моор, добавив, что за последние десять лет индекс промышленного производства региона вырос в три раза. При этом доля промышленности в структуре валовой добавленной стоимости увеличилась с 9% до 35%.

ТНФ-2019 проходит в Тюмени с 17 по 19 сентября. Главная тема форума — модернизация экономики: стратегия лидерства в эпоху глобальных изменений. По данным организаторов, на ТНФ зарегистрировались 3,2 тыс. человек. В дискуссионных панелях, круглых столах, сессиях и других культурных мероприятиях примут участие специалисты из 19 стран и 34 регионов России.