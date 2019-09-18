Пришедшего с оружием в казанскую гимназию подросток признали невменяемым

Эксперты признали невменяемым подростка, который пришел в казанскую гимназию №7 с ножом и пневматическим пистолетом, передает ТАСС. Уголовное дело с постановлением о применении принудительной меры медицинского характера поступило в Ново-Савиновский райсуд.

Дело рассмотрят в общем порядке на закрытом судебном заседании. В ходе рассмотрения будут допрошены потерпевшие и свидетели, а также будут исследованы письменные материалы.

Напомним, что инцидент произошел в гимназии №7 13 мая. В службу «112» позвонили родители ученицы, которая сообщила им, что ее одноклассник с пистолетом и ножом удерживает одноклассников и учителя в одном кабинете. Позже полицейские задержали 17-летнего подозреваемого. Во время инцидента никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что СКР по Татарстану завел уголовное дело по статье «Незаконное лишение свободы» (ст.127 УК РФ).

"Ъ-Казань"