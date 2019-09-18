Smartavia запустит рейсы из Челябинска в Санкт-Петербург

Smartavia открыла продажу билетов на рейсы зимнего расписания полетов из Челябинска в Санкт-Петербург. Авиакомпания будет выполнять полеты по этому направлению три раза неделю с 27 октября 2019 года по 28 марта 2020 года, сообщает пресс-служба челябинского аэропорта.

Полеты будут проводится на воздушных судах Boeing 737-800. Стоимость билетов начинается от 3,2 тыс. руб.

Добавим, что авикомпания Smartavia ранее выполняла полеты под брендом «Нордавиа». Ребрендинг был запущен в марте текущего года.

Как ранее сообщал «Ъ-Южный Урал», авиакомпания «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») также начала продажу билетов на рейс Челябинск – Санкт-Петербург на период действия зимнего расписания – с 27 октября этого года до 28 марта следующего. Стоимость билета в одну сторону – от 3100 руб. (базовый тариф без багажа и дополнительных опций).