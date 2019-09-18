ТВЭЛ собирается увеличить выручку от новых бизнес-направлений до 130 млрд рублей

Топливная компания ТВЭЛ госкорпорации «Росатом» планирует к 2030 году увеличить выручку от новых направлений бизнеса до 130 млрд руб. Об этом сообщил исполнительный директор компании «Русат» (входит в ТВЭЛ) Евгений Григорьев в рамках форума «Технопром» в Новосибирске.

«Перед ТВЭЛ госкорпорацией «Росатом» поставлена задача по развитию новых направлений бизнеса. К 2030 году на них будет приходиться около 40% выручки компании. Сейчас наши новые бизнесы приносят 13,5 млрд руб. выручки в год — это около 7% от общей выручки. Соответственно, к 2030 году мы должны достигнуть около 130 млрд руб.», — сказал Евгений Григорьев полпреду президента в Сибирском федеральном округе Сергею Меняйло.

По его словам, в числе новых направлений работы — производство накопителей энергии. «Это накопители для транспорта и для стационарного применения, прежде всего на литий-ионных аккумуляторах. Мы производим как сами систем накопления электроэнергии, так и материалы для них. Это направление развивается на базе НЗХК»,— сказал господин Григорьев.

Еще одно направление — развитие аддитивных технологий, производство 3D-принтеров. «Мы делаем комплексные предложения. Это сами принтеры для печати металлами и материалы к ним: порошки, проволока, ПО для работы. У нас сейчас активно реализуется проект по созданию имплантатов»,— сказал Евгений Григорьев, отметив, что пока речь идет об опытных образцах — в ближайшей перспективе выход на серийное производство.

Оксана Павлова