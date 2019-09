«Без ежедневной работы и усилий невозможно достичь успеха»

Капитан ФК «Барселона», капитан сборной Аргентины по футболу, семейный человек, отец троих сыновей, филантроп — в свои 32 года Лионель Месси один из самых известных людей на планете. Его портреты висят в комнатах мальчиков, наверное, всех стран мира. В то же время Лео, по словам его коллег и знакомых,— один из самых скромных и простых людей, которых только можно себе представить. О том, как быть мегазвездой и простым парнем одновременно, а также о контракте с ювелирно-часовым домом Jacob & Co — в ответах Лео Месси на вопросы «Коммерсантъ. Стиль».

Самая любимая вещь в моем гардеробе — это часы. Свои Jacob & Messi я ношу почти всегда. Понятное дело, когда я собираюсь на серьезную тренировку, где надо будет много двигаться, бегать и потеть, то одеваюсь максимально комфортно и не ношу аксессуаров. Но если речь не идет о тренировках и матчах, то часы из ограниченной коллекции Jacob & Messi всегда на мне. Остальное зависит от ситуации: было бы нелепо идти на гала-ужин в тренировочных штанах или на демократичное мероприятие в смокинге. Я чувствую себя хорошо и в неформальной одежде, занимаясь повседневными делами, и в более нарядной и элегантной. Любимые вещи в моем гардеробе — это некоторые из очень хороших костюмов, которые я надеваю по особым случаям, на важные мероприятия. Хорошие удобные ботинки. Мне кажется, у всех так.

Принимая решение о сотрудничестве с брендом, я не обращаю особого внимания на то, элитный он или нет, мне интереснее, что он может дать мне, а я — ему. Важнее, чтобы предлагаемый проект вызвал у меня энтузиазм. Мы должны быть способны дать друг другу что-то важное в процессе сотрудничества. И с первого взгляда на продукцию Jacob & Co я понял, что речь идет о чем-то особенном. Участие в создании ограниченной серии часов Messi от Jacob & Co стало опытом, которым я горжусь. Я не специалист, но постарался внести свой небольшой вклад в создание часов Epic X Chrono Messi, сообщая Jacob & Co о том, что нравится или не нравится лично мне. Но настоящие герои этой истории — Джейкоб и его команда, ведь они создали действительно невероятные часы.

Когда процессом управляют такие гении, как Джейкоб, все, что вам нужно делать,— это расслабиться и получать удовольствие, способствуя работе профессионалов.

В начале карьеры меня удивляла необходимость находиться в центре внимания. Но после одного благотворительного визита в больницу много лет назад я ощутил силу, которую несет с собой известность. Я понял, что для больных детей общение с известным футболистом может стать отдушиной. Ты поддерживаешь их своим присутствием и порой можешь добиться, чтобы они улыбнулись. Для детей это особая радость, потому что у них появляются новые силы бороться, новая вера в то, что они победят болезнь и воплотят свои мечты. Этот опыт открыл мне глаза, и у меня возникла идея создать фонд, начать работать над тем, чтобы помочь наиболее нуждающимся детям. Так родилась благотворительная организация Leo Messi Foundation.

Я научился жить с тем, что для меня приготовила жизнь, и, кажется, хорошо справляюсь. Я стараюсь держать семью и друзей вне поля зрения СМИ, хотя и понимаю, что стопроцентная закрытость от общественного внимания невозможна. Тем не менее я стараюсь, чтобы им было комфортно.

Месси во время матча ФК «Барселона» и ФК «Севилья» на стадионе «Ванда Метрополитано» в финале Кубка Испании, апрель 2018 года Фото: David Ramos/Getty Images

Я счастлив в «Барсе». Были моменты, когда я мог уйти в другие клубы, но для меня всегда большее значение имели любовь и благодарность, с которыми меня приняли и поддерживают здесь, в «Барселоне». Когда ты счастлив, тебе не очень хочется что-то менять.

Без ежедневной работы и усилий невозможно достичь успеха. Талант, конечно, помогает, но это не главное. Мои профессиональные обязательства перед клубом, национальной командой и спонсорами диктуют очень жесткий распорядок дня, мне надо часто ездить и проводить много часов вне дома. Я амбициозный человек и усердно работаю, чтобы добиться максимальных результатов. Всегда можно достичь чего-то большего!

Рождение сына Тьяго для меня ценнее всего остального. Это одна из самых важных, нет, даже самая важная вещь, которая произошла в моей жизни. Мои дети и моя семья значат для меня все. И быть отцом означает для меня огромную ответственность. То свободное время, что у меня есть, я предпочитаю проводить с семьей, как делает, как мне кажется, всякий любящий отец. У нас трое сыновей, и мы наслаждаемся общением с ними, наблюдаем за тем, как они растут, и помогаем им делать это в атмосфере, где царят порядок и здоровье.

Мы уже потихоньку учим детей английскому, чтобы они умели говорить и писать на этом языке с самого раннего возраста. Уверен, что в будущем это им очень поможет.

Неважно, будут ли мои сыновья играть в футбол. Я хочу, чтобы они занимались тем, что им нравится, без всякого давления — они сами должны выбрать свой жизненный путь. Я их не то чтобы учу футболу, я с ними скорее играю. Сейчас это именно игра, такая же, как игра в карты или на видеоприставке, или совместное чтение книг. Речь всегда идет о веселье, я хочу, чтобы им было интересно и комфортно и они учились новому легко, в процессе игры.

Я не любитель давать много советов и много размышлять о прошлом. Оно ушло, важно думать о настоящем и получать от него удовольствие. Если есть на то воля Божья, у меня остается еще несколько лет в качестве игрока. И я сосредоточен на игре на 100% и не строю планов на будущее.

Я пользуюсь инстаграмом, мне нравится наблюдать за друзьями и семьей, тем более что многих из них я вижу нечасто, потому что мы живем в разных концах света. Когда выдается свободная минута, мне нравится загружать в инстаграм снимки, делиться деталями своей повседневной жизни.

Мы с женой большие фанаты современных сериалов. Трудно даже выбрать самый любимый. Но если бы пришлось выбирать из всего, то это была бы «Игра престолов», очень захватывающе.

Без успеха команды невозможно достичь личного успеха. Когда выигрывает команда, выигрывают все, а когда проигрывает, то проигрывают тоже все, каждый из нас. Футбол — это командный спорт.

