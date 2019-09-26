Магический вектор

96-я выставка Pitti Uomo прошла в июне во Флоренции. 30 тыс. посетителей за четыре дня, в том числе 18,5 тыс. байеров более чем из 100 стран и более 2 тыс. журналистов. 3,8 млн взаимодействий в соцсетях (просмотры, комментарии) — так в сухих, но впечатляющих цифрах выглядит главная выставка мужской моды. Что за ними стоит — в отчете «Коммерсантъ. Стиль».

Писать о Питти — это как пытаться уместить «Войну и мир» в один короткий абзац. Содержание передать, может, и удастся, но удовольствие от чтения отсутствует. Pitti Uomo — это процесс. Четыре дня, которые каждый посетитель наполняет по своему вкусу. Одни предпочитают не выходить за пределы павильона итальянской классики, укрепляя дружбу с крупными игроками люксового рынка вроде Stefano Ricci или Brunello Cucinelli. Другие, напротив, ищут сокровища, чтобы потом делиться ими с читателями или продавать в своих концептуальных бутиках по миру.

Траектория, по которой движутся байеры и журналисты, во многом определяет их образ мысли и задачи. Траектория не может быть правильной или неправильной, но одна может ни разу не пересечься с другой. Если двух разных редакторов спросить, что им запомнилось, создастся впечатление, что были они на разных выставках. Один собирал самобытные марки высочайшего качества вроде трикотажных Knitbrary или Danton, славящихся своей одеждой, напоминающей спецовки, а другой пошел по хайпу и не мог расстаться с брендами в павильоне Urban Panorama, гоняясь за призраками Кайли и Кендалл Дженнер. Кто-то играл в стритбол на стенде Armani Exchange. До павильона с одеждой бренда дойти возможным не представлялось — по дороге гостей встречали соблазны вроде компьютерной приставки, настольных игр и других развлечений поколения Z.

Впрочем, для поколения Y, к числу которых относится и автор статьи, аналогом коктейлей и компьютерных игр стала выставка «Краткая история мужской моды» в Палаццо Питти.

Ее куратором выступил историк моды и арт-консультант Оливье Сайяр, который поставил перед собой задачу в нескольких залах Музея моды и костюма показать эволюцию мужской моды за 30 лет существования Pitti. Да, в том виде, в каком мы все знаем и любим Pitti под эгидой Pitti Immagine, выставка отмечала в июне 30-летие. В экспозицию Сайяр включил 150 экспонатов от брендов, которые в разные годы выставлялись здесь. Среди прочих — Haider Ackermann, Giorgio Armani, Neil Barrett, Maison Margiela, Hugo Boss, Antonio Marras, Paul Smith, Versace, Brooks Brothers и еще десятки других крупнейших игроков индустрии, включая «нашего» Гошу Рубчинского. Конечно, никто и не думал, что мужская мода стоит на месте, но вот так концентрированно увидеть все перемены в нескольких залах дорогого стоит. Кажется, что сдвинулись тектонические плиты: «новый тейлоринг», о котором говорят наперебой все издания в этом сезоне (и «Коммерсантъ. Стиль» не исключение), теперь кажется еще более логичным продолжением перемен. Рафаэлло Наполеоне, генеральный директор выставки на протяжении 30 лет, вспоминает, что в начале его работы примерно 80–90% марок занимались классической костюмной модой. Сегодня они в меньшинстве. И даже те, кто продолжает делать костюмы и классику, меняют расцветки, фасоны, покрой и оглядываются на современные марки, пытаясь сказать: «Мы тоже не отстаем от времени».

Но если в прошлом сезоне классические марки как будто немного испугались перемен и скрылись в закромах центрального павильона, то в июне они гордо выставили свои традиции на пьедестал и громко объявили: «Классика — не синоним скуки».

Например, на стенде обувного дома Doucal's в центре экспозиции стояли кроссовки, а на входе обувщик с аккуратной бородой и цветными татуировками на руках вручную пришивал подошву, используя традиционный станок. Ну и, как выяснилось, у Doucal's и стельки запоминают форму ноги, а кроссовки — гипоаллергенные и дышащие.

Стенд Doucal’s в центральном павильоне Pitti Uomo 96 Фото: Pitti Uomo

Перед кругом почета по центральному павильону я всегда иду в павильон Make, спрятанный в глубине крепости Фортецца да Бассо. Именно с него приятно начинать четырехдневный крестовый поход по Pitti. В Make всего около десяти стендов, и каждый представляет собой маленький ремесленный рай. Обувной бренд Zamparini работает по принципам su misura. Из сотен вариантов цвета, формы, фурнитуры можно выбрать любые сочетания. Основатель марки Патрик рисовал обувь для других брендов, а два года назад наконец запустил свой, идею которого вынашивал десять лет. В год около 1 тыс. пар разъезжается по миру с фабрики в Венето. Патрик мечтает довести производство до 4 тыс. пар. Или вот Cappellificio Biellese CB 1935 — головные уборы в стиле британских преппи, сделанные в Италии вручную из льна и соломы. Бренд, надо заметить, существует с 1935 года.

Иногда жалею, что при Pitti Uomo, не работает магазинчик, чтобы купить что-то сразу и не ждать поставок полгода. Я бы точно привезла всем друзьям пенсне Fassamano. В оправу можно вставить линзы с диоптриями, а можно использовать как симпатичный аксессуар. Запомнились и парни из бренда Foer. Кожаные изделия производятся в Сан-Миньято, а придумали бренд два студента. Один изучает робототехнику, другой — архитектуру. Рюкзаки из разноцветной кожи стали шить для собственных нужд — найти подходящий в продаже не удалось. Пришлось сделать самим.

Реклама 96 -й выставки Pitti Uomo. Фотограф Эмилио Тини Фото: Pitti Uomo

На выходе из Make в голову всегда приходит одна и та же мысль — а вдруг однажды ручной труд победит машинный, и мы вернемся во времена, когда объемы производства не превышали спрос в тысячи раз. С другой стороны, любую фабрику можно сделать экологичной, а тема экологии, пожалуй, была одной из ключевых на этой выставке. В павильоне верхней одежды I Go Out на стенде Ecoalf возвышалась огромная гора пластиковых бутылок, запутавшихся в рыболовных сетях. Испанский бренд, который славится своими достижениями в области переработки мусора в одежду, таким образом привлекает внимание к проблемам загрязнения мирового океана, со дна которого за десять лет компания достала больше 400 тонн мусора под лозунгом «У нас нет планеты Б». Заодно продемонстрировала, из чего сделаны куртки: один метр ткани получается из 135 переработанных граммов рыболовной сети. А 130 граммов бутылок хватит на одну ветровку.

Еще один интересный эко-бренд — Thalassophy. Официально бренд запустится в ноябре 2019 года, но основатели выбрали Pitti Uomo, чтобы представить коллекцию весна-лето 2020 за полгода до официального рождения компании. В названии — игра слов. На греческом «thalassophile» — человек, который любит море. Философия компании — любовь к морю. И это не просто слова. Во-первых, это действительно одежда для отдыха на море, в том числе и большая линейка плавок, а во-вторых, вся эта красота шьется из тканей, которые получены из переработанных пластиковых бутылок, извлеченных из моря.

На январской Pitti Uomo 95 итальянский Greenpeace совместно с Институтом Дизайна (EID) объявили о новой инициативе. Главная задача — популяризировать среди дизайнеров идеи устойчивого развития (а модная индустрия, как известно, одна из тех, что наносят наибольший вред природе). Был объявлен конкурс на лучшие коллекции из «устойчивого» сырья — то есть из тех материалов, которые были получены из переработанного мусора или добыты с уважением к окружающей среде с соблюдением всех этических и экологических норм. На июньской выставке показали результат работы: 15 студентов представили пять коллекций и пять фильмов, посвященных коллекциям и экологическим проблемам.

Иллюстрации, посвященные теме выставки — Pitti Special Click Фото: Pitti Uomo

Защитой окружающей среды озабочены не только будущие дизайнеры, но и производители одежды класса люкс. Например, компания Herno: 84% нейлона, из которого сшиты парки, получено путем переработки пластиковых бутылок. А пигменты для окрашивания использованы абсолютно натуральные: лук — для желтого цвета, виноград — для фиолетового, оливки — для зеленого, бамбук — для бежевого. Чем красили — то и нарисовали на бирке, сопроводив заявлением об инициативе Herno Globe — экологических проектах, которые поддерживает бренд.

На стенде Z Zegna под ногами песок — как напоминание о том, что скоро на месте прекрасных лесов будут пустыни. Компания ежегодно на протяжении последних восьми лет высаживает деревья на ста квадратных километрах заповедника в Пьемонте. Лес назвали Oasi Zegna — Оазисом Зенья. И все ткани в коллекции — из переработанного сырья. А Moreschi сообщили, что подошвы на их ботинках также из переработанного пластика.

В этом сезоне специальными гостями стали дизайнеры из Китая. Я свято верю в то, что марки из стран, где мода только зарождается как индустрия, должны строить свой сторителлинг на культурных кодах и наследии. Любые попытки следовать европейским трендам заканчиваются копированием. Поэтому в гостевом павильоне запомнились не огромные кроссовки и худи, а маленький бренд The Flocks, который переложил на европейский лад детали национального китайского костюма. Этого же подхода придерживаются и Юйшань Ли и Джан Чжоу, основатели марки Pronounce. Ли учился в Сент-Мартинсе и работал в Yeezy, а Чжоу окончил Марангони и трудился в Ermenegildo Zegna. На выходе получилась идеальная смесь европейских и азиатских мотивов и, в духе времени, полная гендерная амбивалентность. Правда, и показывали свою коллекцию дизайнеры не в павильоне Guest Nation China, а отдельно на полноценном шоу.

Двумя громкими событиями выставки стали показы Givenchy на вилле Пальмьери и показ Salvatore Ferragamo прямо у ног Давида — на площади Синьорины. Клер Уайт Келлер, креативный директор Givenchy, выбрала Pitti Uomo, чтобы представить свою первую полноценную мужскую коллекцию. Получилось в меру буржуазно, но, как водится, не без оглядки на вкусы азиатских модников, которые, скорее всего, уже записались в лист ожидания (московским же модникам за мужским Givenchy нужно идти по вполне конкретному адресу — в ЦУМ). Бренд Salvatore Ferragamo использовал шоу как повод показать фонтан Нептуна, реставрацию которого спонсировал модный дом. Изображение фонтана стало принтом на рубашках.

Рассказывать о находках на Pitti можно долго. Здесь много вспоминали Карла Лагерфельда, дискутировали о спаде хайпа и возрождении классики. Но главное, что происходит на Pitti Uomo каждый год,— это алхимия, магия, искра, которую ощущают все участники выставки по обе стороны стендов. Pitti Uomo — тот самый ускоритель, искра, которая — «click!» — и запускает реакцию. Здесь по мановению модной палочки зарождается главный вектор, по которому будет следующие полгода развиваться индустрия. Поэтому и тема выставки звучала так — Pitti Special Click.

Натела Поцхверия