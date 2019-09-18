В Приморье иностранцам запретят работать водителями пассажирского транспорта

С 2020 года на территории Приморского края вводится запрет на использование иностранных работников в сфере транспорта, работающих на основании патентов. Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Олег Кожемяко.
Как сообщила пресс-служба администрации Приморья, запрет вводится на работу иностранных граждан водителями городских и пригородных автобусов, трамваев, троллейбусов, такси. «Исключение составят лишь водители арендованных автобусов, работающие по туристическим и экскурсионным маршрутам»,— пояснили в администрации.
Под данное постановление подпадает более 300 иностранцев, получивших ранее патент на работу в Приморском крае. «Это одна из мер, направленных на оптимизацию рынка труда в регионе и предоставление приоритета в трудоустройстве российским гражданам»,— говорится в сообщении краевых властей.
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