В Приморье иностранцам запретят работать водителями пассажирского транспорта

С 2020 года на территории Приморского края вводится запрет на использование иностранных работников в сфере транспорта, работающих на основании патентов. Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Олег Кожемяко.

Как сообщила пресс-служба администрации Приморья, запрет вводится на работу иностранных граждан водителями городских и пригородных автобусов, трамваев, троллейбусов, такси. «Исключение составят лишь водители арендованных автобусов, работающие по туристическим и экскурсионным маршрутам»,— пояснили в администрации.

Под данное постановление подпадает более 300 иностранцев, получивших ранее патент на работу в Приморском крае. «Это одна из мер, направленных на оптимизацию рынка труда в регионе и предоставление приоритета в трудоустройстве российским гражданам»,— говорится в сообщении краевых властей.

Алексей Чернышев, Владивосток