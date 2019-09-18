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Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

АвтоВАЗ предъявил «Автокомпоненту» новые многомиллионные иски

ПАО «АвтоВАЗ» обратился с несколькими дополнительными исками к ООО «Завод Автокомпонент». Предприятие пытается взыскать с ответчика в общей сложности еще минимум 22,4 млн руб. Об этом сообщается на сайте арбитража.

Заседания по делу должны пройти в течение сентября и в октябре текущего года. Ранее АвтоВАЗ инициировал ряд судебных споров с нижегородским поставщиком ООО «Завод „Автокомпонент“». К компании, по данным электронной картотеки суда, подано 11 исков на общую сумму более 30 млн руб. Деньги с нее пытаются взыскать за срыв поставок.

Георгий Портнов


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