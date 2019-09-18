Дмитрий Кобылкин: каждый форум ТНФ должен заканчиваться какой-либо инициативой

Министр природных ресурсов России Дмитрий Кобылкин заявил, что каждый Тюменский нефтегазовый форум (ТНФ) должен заканчиваться какой-либо иницативой. Об этом министр сообщил на пленарной сессии «Будущее газовой отрасли», проходящей в рамках ТНФ-2019. Он поддержал идею губернатора Тюменской области Александра Моора. Предполагается, что письмо с инициативой будут отправять президенту и профильным министерствам.

ТНФ-2019 проходит в Тюмени с 17 по 19 сентября. Главная тема форума — модернизация экономики: стратегия лидерства в эпоху глобальных изменений. По данным организаторов, на ТНФ зарегистрировались 3,2 тыс. человек. В дискуссионных панелях, круглых столах, сессиях и других культурных мероприятиях примут участие специалисты из 19 стран и 34 регионов России.

Мария Арабей, Тюмень