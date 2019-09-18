Сильные дожди ожидаются в Самарской области во второй половине недели

Дождь, местами сильный, пройдет в Самарской области в ночь на четверг и на следующий день. Выпадение осадков в регионе продолжится в пятницу. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

В этот период в Самарской области установится облачная погода. Также в регионе будет дуть юго-западный ветер со скоростью 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха в регионе в эти дни в дневное время будет колебаться в диапазоне от 11 до 16 °C. Ночью столбик термометра опустится 5°C. Кроме того, по информации федерального Гидрометцентра, во второй декаде сентября средняя температура воздуха будет выше нормы на 1C.

Георгий Портнов