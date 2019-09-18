«Россия рискует потерять Белоруссию»

Белоруссия и США готовы вернуть послов спустя 11 лет после их высылки. В Минске побывал заместитель госсекретаря Дэвид Хейл. Он заявил, что Вашингтон готов смягчить санкции против Минска. Кроме того, он выразил надежду на дельнейшее улучшение отношений. В свою очередь, Александр Лукашенко заявил, что без участия США не получится достичь мира в Донбассе. По итогам встречи американскому гостю презентовали альбом «Наследие Белоруссии» и эксклюзивный набор шоколада. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что происходящее очень неприятно для России.

В Белоруссии больший праздник. В республику приехал высокий гость — заместитель госсекретаря Соединенных Штатов Америки по политическим вопросам Дэвид Хейл. Он прибыл, чтобы повысить уровень дипломатического представительства в странах. А именно: в Минск должен вернуться американский посол, а в Вашингтон — белорусский. В 2004 году президент Джордж Буш-младший подписал «Акт о демократии в Белоруссии», что означало введение в силу санкций в связи с нарушениями прав человека в республике. США объявили, что намерены добиваться отстранения от власти Александра Лукашенко. В 2008 году из Вашингтона в знак протеста был отозван белорусский посол и, соответственно, Минск покинул американский. До сего момента отношения двух стран осуществляются на уровне временных поверенных.

Однако постепенно уровень доверия между Минском и Вашингтоном стал восстанавливаться. И вот Дэвид Хейл уже видит, как похорошела Белоруссия за 11 лет. И с правами человека стало значительно лучше — налицо политическое многообразие, в чем есть личная заслуга президента Александра Лукашенко. США готовы подумать над тем, чтобы смягчить санкции. Во всяком случае, они искренне поддерживают государственный суверенитет и независимость страны. Александр Григорьевич в ответ заявил, что без Америки невозможно урегулировать конфликт на востоке Украины. Это при том, что на следующей день именно в Минске должно пройти судьбоносное заседание контактной группы по Донбассу. На нем предстоит решить, с чем выходить на саммит в «нормандском формате». Высказался Лукашенко и по еще одной очень болезненной для России теме — Договор о ракетах средней и меньшей дальности. Он понадеялся, что нового оружия в Европе не будет. То есть глава не самого мощного европейского государства пытается играть ведущую роль в глобальных проблемах.

Еще нелишне напомнить, что за день до приезда Хейла газета “Коммерсант” опубликовала план углубленной российско-белорусской интеграции, который вот-вот вступит в силу. Минск отнесся к этому весьма прохладно. И поспешил заверить, что ничего такого не планируется. И в целом стоит компенсировать убытки Белоруссии в связи с российским налоговым маневром.

Ни для кого не секрет, что США думают в первую очередь о своей выгоде и политической целесообразности. А она на сегодня такова, что Россию нужно сдерживать, не дать ей ни малейшего шанса восстановить даже бледное подобие империи. Украину уже почти оторвали — почему бы не заняться Белоруссией? И такие мелочи, как права человека, в данном случае вторичны. Тем более что Москва и Минск хоть и считаются союзниками, политические отношения у них сложные. И вот сейчас, с одной стороны, мы объединяемся, а с другой, у нас есть неразрешимые противоречия как в экономике, так и в политике. И этот процесс продолжается бесконечно, на протяжении всей истории союза. И главное, что братская Беларусь не в восторге от того, что ее могут снова куда-то присоединить или интегрировать. Как считается, такая опасность возросла после событий в Крыму и Донбассе. Такой союз чуть подтолкни — он и развалится. Однако и это еще не самый неприятный момент.

Проблема в том, что, несмотря на все конфликты и противоречия, на белорусском направлении у нас не было конкуренции. В отличие от Украины, которую Запад считает своим приоритетом, республика Беларусь была исключительно российской вотчиной. Лукашенко всегда считался последним диктатором Европы, нерукопожатным лидером для Запада. Но вот ситуация в корне поменялась.

Российская монополия постепенно разрушается.

С одной стороны, Китай не прочь получить трамплин в Европу, с другой, Америка хочет этому помешать, а заодно и сдержать амбиции Москвы. Здесь нужна некая новая политика в отношении союзника. И она совсем не просматривается. Мы все продолжаем твердить о союзах и интеграциях. В итоге прогнозы не радужные. Россия рискует потерять Белоруссию — так случится, если не принять серьезные меры.