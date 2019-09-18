В школе Геленджика распылили перцовый баллончик

Инцидент произошел во вторник, 17 сентября, в школе № 12 села Дивноморского, входящего в городской округ Геленджика. Как сообщили в краевой прокуратуре, около 9 утра во время перемены один из учащихся 8 класса распылил в коридоре перцовый газ из баллончика. Баллончик он предположительно взял у одноклассницы, а ей его дали родители для самообороны.

После случившегося учащихся эвакуировали из школы. С жалобами на першение в горле, слезоточивость и плохое самочувствие было госпитализировано 11 школьников и директор учреждения.

По состоянию на 17 сентября в больнице под наблюдением врачей находились двое учащихся.

Прокуратура проводит проверку по данному инциденту, в ходе которой будет дана оценка полноте принимаемых администрацией школы мер по контролю за поведением учащихся.

Василий Хитрых