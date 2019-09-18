Руководитель компании «Полюс Красноярск» награжден почетной грамотой Президента России

17 сентября глава региона Александр Усс вручил жителям Красноярского края государственные и краевые награды. Среди награжденных - и.о. управляющего директора золотодобывающей компании «Полюс Красноярск» Александр Токаренко.

На торжественной церемонии вручения награды получили заслуженные работники различных отраслей экономики. Так, в сфере золотодобычи почетной грамотой Президента Российской Федерации «За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу» был награжден и.о. управляющего директора «Полюс Красноярск» Александр Токаренко. По окончании торжественной церемонии Александр Валерьевич отметил, что рад и горд получить награду такого высокого уровня. «Почетная грамота Президента России – результат не только моего труда, но и всего коллектива компании «Полюс». Мы будем и дальше стараться соответствовать самым высоким стандартам качества и своей работой доказывать лидерство в золотодобывающей отрасли России».

По окончании церемонии Губернатор поздравил всех присутствующих: «Позвольте мне от имени всех красноярцев поздравить вас с получением этих наград. Сказать вам истинные слова благодарности за то, что вы у нас есть. Гордость нашего огромного региона! Уверен, что впереди у вас новые достижения, новые вершины. Я желаю вам успеха, оптимизма, здоровья и большого личного счастья. Спасибо вам!»

Напомним, в августе 2019 года Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о поощрении за успехи в различных отраслях целые коллективы и отдельных работников. Благодарность президента Российской Федерации «За заслуги в развитии золотодобывающей отрасли и высокие производственные показатели» получил коллектив публичного акционерного общества «Полюс».