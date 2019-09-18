Продажа билетов открыта

Авиакомпания Smartavia открыла продажу билетов на рейсы зимнего расписания полетов, которое действует с 27 октября 2019 года по 28 марта 2020 года.



В осенне-зимнюю навигацию Smartavia будет выполнять рейсы из Челябинска в Санкт-Петербург 3 раза в неделю – по понедельникам, пятницам и субботам. Полеты будут осуществляться на воздушных судах Boeing 737-800, которые отвечают самым высоким техническим требованиям и международным стандартам безопасности. Стоимость билетов начинается от 3 200 рублей (в одну сторону с учетом топливного сбора и может меняться в зависимости от наличия билетов.

Расписание полетов:

Авиакомпания Smartavia на всех регулярных рейсах предлагает скидки для детей. А участники программы премирования Smartavia смогут получить за перелет от 500 миль. Накопленные мили можно обменять на премиальные авиабилеты. Зарегистрироваться в программе премирования и узнать подробные условия можно по ссылке https://www.nordavia.ru/miles/rules/

Также путешественники из Челябинска по-прежнему могут воспользоваться удобными стыковками в Санкт-Петербурге для продолжения полета по маршрутной сети партнера Smartavia по авиационному альянсу – авиакомпании Red Wings.

Приобрести авиабилеты на регулярные рейсы Smartavia можно на сайте www.nordavia.ru и в агентствах города. Узнать подробное расписание рейсов и забронировать авиабилеты можно по телефону колл-центра Smartavia +7 800 200 00 55 (звонок по России бесплатный).