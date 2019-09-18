В Екатеринбурге установили мемориальную доску Александру II

В Екатеринбурге на усадьбе Расторгуевых-Харитоновых установили мемориальную доску императору Александру II. В усадьбе будущий император проживал с 26 по 30 мая 1837 года во время визита на Урал.

Александр II посетил Урал, когда ему было 19 лет. Это был ознакомительный визит: делегация осмотрела завод, золотопромывальню, гранильную фабрику и монетный двор. 27 мая он посетил нижнетагильский завод Демидовых, а также осмотрел заводское училище, больницу, аптеку для заводских служащих и работников, 29 мая делегация вернулась в Екатеринбург, а после обеда посетила Березовские золотые промыслы.