Фигурант уголовного дела экс-губернатора Челябинской области предстанет перед судом

Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение бывшему директору ЗАО «Южуралавтобан» Ивану Святелику по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ). Материалы дела «Южуралавтобана» стали основой расследования уголовных дел в отношении бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича и депутата Госдумы Вадима Белоусова.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, уголовное дело Ивана Святелика будет рассматривать Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска. По версии следствия, обвиняемый в 2013-2014 годах являясь генеральным директором ЗАО «Южуралавтобан», уклонился от уплаты налогов на добавленную стоимость на общую сумму 803 тыс. руб. Он включил в налоговую декларацию заведомо ложные сведения о налоговых вычетах по фактически неосуществленным сделкам с двумя компаниями.

Как ранее сообщал «Ъ-Южный Урал», в 2012-2014 годах «Южуралавтобан» якобы находился под контролем депутата Госдумы Вадима Белоусова. По версии следствия, с 2011 по 2014 годы вместе с экс-губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем он получил от представителей крупного челябинского холдинга 3,4 млрд руб. в качестве незаконного вознаграждения за выгодные контракты на реконструкцию областных дорог. Контракты достались ЗАО «Южуралавтобан». Компания получила из госбюджета более 5 млрд руб., из которых, как выяснилось позже, значительная часть исчезла.

Михаил Юревич находится за рубежом. Вадим Белоусов был лишен депутатской неприкосновенности. В отношении тещи господина Белоусова Маргариты Бутаковой ведется расследование в передаче взяток бывшему губернатору Челябинской области Михаилу Юревичу и своему зятю, тогда — депутату заксобрания региона Вадиму Белоусову.