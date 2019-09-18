Размер доходов по ценным бумагам ПАО «Кубанская степь» составил 94,8 млн рублей

ПАО «Кубанская степь» отчиталось о выплате дивидендов за шесть месяцев 2019 года. Согласно информации, опубликованной в ЦРКИ «Интерфакс», общий размер подлежащих выплате доходов по ценным бумагам эмитента составил почти 94,8 млн руб.

В сообщении уточняется, что по обыкновенным именным акциям подлежащие выплате дивиденды общества составляют почти 90,4 млн руб., по привилегированным именным акциям – 4,5 млн руб. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установлена 23 сентября 2019 года.

ПАО «Кубанская степь» зарегистрировано в 1992 году в поселке Кубанская степь Каневского района. Компания входит в АО «Агрохолдинг “Степь”». По данным «СПАРК-Интерфакс», по итогам второго квартала 2019 года выручка «Кубанской степи» составила 56,7 млн руб., убыток – 9 млн руб.

Дмитрий Михеенко