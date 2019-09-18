Бывшего ректора КГУ лишили ученого звания

Министерство науки и высшего образования России лишило бывшего ректора Курганского государственного университета Константина Прокофьева, которого подозревают в фальсификации диссертации, звания доцента по специальности «Административное право: административный процесс», которое было присвоено ему в апреле этого года. Соответствующий приказ опубликован на сайте федерального ведомства.

Господин Прокофьев подал в отставку в конце мая. Контракт с ним министерство расторгло 17 июня.