Депутаты Чайковской думы с третьего раза поддержали отмену ЕНВД

Депутаты думы Чайковского городского округа в третий раз рассмотрели вопрос об отмене единого налога на вмененный доход (ЕНВД) с 2020 года. По информации «Ъ-Прикамье», на этот раз депутаты поддержали это решение. За отмену ЕНВД высказались 16 народных избранников, двое проголосовали против, еще пять человек воздержались.

Ранее депутаты Чайковской думы дважды голосовали против досрочной отмены ЕНВД. Они объясняли это тем, что отмена налога противоречит интересам предпринимателей. По словам собеседника, близкого к думе, на позицию депутатов повлиял проект губернатора Пермского края о совершенствовании патентной и упрощенной систем налогообложения, внесенный в краевой парламент.

Напомним, на федеральном уровне принято решение об отмене данного налога к 2021 году. Предполагается, что предприниматели-плательщики ЕНВД смогут перейти на патентную или упрощенную систему налогообложения. Однако в июне депутаты краевого заксобрания поддержали инициативу губернатора Прикамья о компенсации выпадающих доходов для муниципалитетов, согласившихся отменить ЕНВД досрочно с 2020 года. Объем дотаций из краевого бюджета на эти цели составит 2 млрд руб. Компенсация для Чайковского городского округа составит 76,4 млн руб.