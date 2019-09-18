БК «Парма» проиграла в финале кубка Раймундаса Саргунаса

БК «Парма» не смогла завоевать Кубок Раймундаса Саргунаса. В финальном матче в Паневежасе они уступили «Автодору» (Саратов) - 74:89 (21-21, 22-18, 14-28, 17-22). Оба российских клуба проводят свои предсезонные сборы в Литве и дважды участвовали в общих турнирах. В первом, который проходил в Клайпеде, они встретились в борьбе за третье место. Тогда сильнее была пермская команда.

Уже 30 сентября «Парма» стартует в чемпионате Единой Лиги ВТБ матчем в Москве против чемпиона турнира ЦСКА. Перед командой в этом сезоне поставлена задача войти в плей-офф. Первый домашний матч «Пармы» состоится 13 октября, соперником команды станет красноярский «Енисей».