В Хакасии вынесли приговор живодером, забившим кирпичом собаку бойцовской породы

Горсуд Черногорска в Хакасии вынес приговор по уголовному делу о жестоком обращении с животными, сообщили в республиканской прокуратуре. Согласно материалам дела, в мае этого года двое местных жителей в возрасте 31 и 25 лет беспричинно нанесли стаффордширскому терьеру несколько ударов по голове кирпичом. Пес получил множественные повреждения.

В отношении живодеров правоохранительные органы завели дело пост. 245 УК (жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий). Одному из злоумышленников, ранее имевшему конфликты с законом, суд назначил один год колонии строгого режима. Его сообщник отделался условным сроком.

Илья Николаев