Пермские бумажники за год увеличили прибыльность в два раза

Прикамские производители бумаги в 2018 году в два раза заметно прибыльность. Данные содержатся в «СПАРК-Интерфакс».

АО «Соликамскбумпром» в 2018 году получило чистую прибыль в 1,153 млрд руб. Это рекордный результат за последние пять лет. В 2017 году чистая прибыль «Соликамскбумпрома» составила 45 млн руб. Выручка АО выросла с 12 до 16 млрд руб.

Многократно выросла прибыль и у компаний группы «Пермская ЦБК». Входящее в группу ООО «Уралбумага» показало за год чистую прибыль в 318 млн руб., а в 2017 году - 92 млн руб. Выручка ООО увеличилась с 6,3 млрд руб. до 7,2 млрд руб. Деятельность ООО «ТД „Европейский картон“» в 2018 году принесла выручку в 7,4 млрд руб. против 6,6 млрд руб. в 2017 году. Чистая прибыль составила 83 млн руб., тогда как в 2017 году - 54 млн руб. ООО «Прикамский картон» получило в отчетном периоде 6,2 млн руб. чистой прибыли, тогда как годом ранее - 116 тыс. руб. Выручка ООО выросла на 500 млн руб. — с 4,1 до 4,6 млрд руб.

ООО ЦБК «Кама» за год увеличило чистую прибыль с 13 млн до 194 млн руб. Выручка увеличилась почти на 500 млн руб. — с 3 млрд до 3,5 млрд руб.

По данным Пермьстата, в 2018 году предприятия отрасли заработали в 2,1 раза больше, чем годом ранее. Прибыль составила 2,08 млрд руб. В первом полугодии этого года прибыль составила 1,2 млрд руб., что на 89,3% больше, чем в прошлом году.

На показателях сказались высокие экспортные цены на бумагу, программы импортозамещения, рост производства. В краевом правительстве также добавляют, что на прибыльности отрасли сказались инвестиции, которые предприятия совершали в последнее время в основные фонды.

Напомним, «Соликамскбумпром» является крупнейшим в стране производителем газетной бумаги, ГК «ПЦБК» специализируется на упаковочных материалах и гофроупаковке, ЦБК «Кама» - на производстве легкомелованной бумаги, Краснокамская бумажная фабрика производит специальные виды бумаг: банкнотной, документной.