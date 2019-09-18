До 2024 года фермеры Челябинской области получат более 560 млн рублей поддержки

Фермеры и кооператоры Челябинской области получат до 2024 году поддержку из бюджета на сумму 561 млн руб. Об этом сообщил избранный губернатор Алексей Текслер на заседании совета при полпреде президента РФ в Уральском федеральном округе по реализации сельскохозяйственных нацпроектов.

По словам главы региона, по проекту поддержки фермеров и развития сельской кооперации состоялся конкурс, 16 победителей которого получат гранты «Агростартап». Также определены 10 кооперативов, которые получат субсидии. На оказание господдержки в этом году направят 59 млн руб.

Кроме того, господин Текслер доложил о реализации проекта «Экспорт продукции АПК»: к 2024 году Челябинская область должна увеличить объем экспорта почти в три раза, до $296 млн. В первом полугодии сельхозпроизводители региона отправили за границу продукции на $62 млн (на 36% больше, чем годом ранее), по итогам года этот показатель должен составить $150 млн. В областном бюджете на 2019 год впервые предусмотрены 60 млн руб. на поддержку предприятий-экспортеров: это субсидии на покрытие части расходов по перевозке продукции автотранспортом до пунктов перехода границы. По словам главы региона для увеличения объемов экспорта, в частности, в Китай, необходимо решить ряд проблем: ограниченные квоты и высокие пошлины на ввоз в КНР пшеничной муки из Челябинской области (квоты на ввоз получают лишь китайские компании, имеющие госзаказ, а пошлина на муку составляет 65%). Также поставки предприятий сдерживает сложная процедура вхождения в крупные торговые сети КНР и завышенные требования к срокам годности поставляемой продукции, которые составляют год и более.