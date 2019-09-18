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Сборную Литвы по баскетболу может возглавить тренер «Пармы»

Руководство Литовской федерации баскетбола заинтересовано в услугах главного тренера пермского БК «Парма» Казиса Максвитиса. В федерации специалисту предложили контракт. Казис Максвитис ещё не дал ответа, но готов серьёзно изучить предложение, сообщает Championat.com.

Казис Максвитис возглавил «Парму» в нынешнее межсезонье и еще не провел с командой ни одного официального матча. До переезда в Россию он работал в Литве, возглавлял команды «Нептунас» и «Лиеткабелис».

Сборная Литвы осталась без главного тренера после чемпионата мира в Китае, на котором она заняла девятое место. Ею руководил Дайнюс Адомайтис.

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