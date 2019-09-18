В Татарстане планируют отпраздновать 350-летие со дня рождения Петра I

В Татарстане в 2022 году планирует отметить 350-летие со дня рождения Петра I. Распоряжение об этом подписал глава правительства республики Алексей Песошин.

Согласно документу, для проведения празднования юбилея Петра I создана специальная рабочая группа из 14 человек. Ее возглавила заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева, замом председателя группы стала министр культуры республики Ирада Аюпова.

Ранее указ о праздновании 350-летия со дня рождения Петра I подписал президент России Владимир Путин.

"Ъ-Казань"