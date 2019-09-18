В Петербурге вырастет плата за эвакуацию на штрафстоянки

С будущего года базовый тариф на эвакуацию легковых автомобилей в Петербурге вырастет. увеличится и тариф для пребывания транспортных средств на автостоянке. Об этом сообщается на сайте Смольного.

Так, с января стоимость эвакуации легковых автомобилей, мопедов и мотоциклов повысится до 3004 рублей (с 2928 рублей). Эвакуация машин категорий С и D ( грузовики и автобусы) увеличится с 17569 рублей до 18026 рублей.

Повышается и стоимость хранения эвакуированных машин на штрафстоянках. За один час нахождения на ней владельцам мотоциклов и легковушек придется заплатить 54 рубля (сейчас 52 рубля). Для владельцев грузовиков и автобусов тариф составит 107 рублей в час, на три рубля больше, чем в 2019 году.