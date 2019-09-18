Новый корпус СК «Олимпия» откроется в начале 2020 года

Губернатор Пермского края Максим Решетников посетил площадку спорткомплекса «Олимпия-Пермь», где идёт строительство нового корпуса. Планируется, что реконструкция будет завершена до конца 2019 года, а ввод в эксплуатацию осуществлен в начале 2020 года. Общий объём инвестиций оценивается в 530 млн руб. После реконструкции общая площадь спорткомплекса составит 26 тыс. кв. м. На 3,5 тыс. кв. м разместится фитнес-клуб.

Достройка более 10 тыс. кв. м позволит увеличить комплекс практически в два раза, повысит его пропускную способность до 4 тыс. человек в сутки. Кроме того, здесь откроется центр детского плавания площадью 1250 кв. м с тремя бассейнами разной глубины. В итоге численность детей, обучаемых в центре плавания «Олимпии», увеличится с 2,3 до 3,5 тыс.

Максим Решетников поставил перед руководством спортивного комплекса задачу продумать варианты льготных тарифов, систему скидок за счет выручки от оказания услуг.