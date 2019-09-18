LEGO Education выбрала себе в Перми флагманскую школу

Руководство пермской школы №16 и компания LEGO Education заключили соглашение о сотрудничестве и присвоении школе статуса флагманской школы компании.

Новый статус позволит профессионально развиваться педагогам школы и предусматривает оснащение учреждения интегрированными образовательными решениями.

«Мы являемся инженерной школой. Сотрудничество с компанией LEGO Education будет способствовать внедрению инженерной культуры и развитию мышления наших учеников, начиная с раннего возраста. Специалисты нашей школы прошли обучение по работе с решениями LEGO Education, поэтому каждый набор будет задействован в нашей учебной деятельности», - отметила директор школы №16 Валентина Филипович.

Основная цель проекта флагманских школ – поддержка steam-образования, обучение школьников современным технологиям и инжинирингу. Проект поможет педагогам использовать современные образовательные решения, развивать интерес детей к наукам с раннего возраста, обучать базовым понятиям и инструментам, необходимым для решения реальных инженерных задач в будущем, осваивать робототехнику и участвовать в различных робототехнических соревнованиях регионального и федерального уровней.